A stretto giro dal video leak in cui veniva mostrato il caricabatterie MagDart di Realme in azione, la compagnia cinese ha ufficialmente svelato Realme MagDart e una serie di accessori molto interessanti.

Ricarica wireless magnetica più veloce al mondo

Senza ombra di dubbio i riflettori sono tutti per Realme MagDart, il caricabatterie wireless magnetico da 50 W più veloce al mondo. I leak delle settimane scorse circa il design cubico vengono ufficialmente confermati, e infatti Realme MagDart è un piccolo cubo munito di ventola di raffreddamento ad aria pensato per mantenere bassa la temperatura di esercizio.

Quando affiancato al caricabatterie SuperDart da 65 W di Realme, MagDart è in grado di ricaricare uno smartphone con batteria da 4500 mAh in 54 minuti. Gli utenti alla ricerca di un soluzione più comoda, leggera e meno ingombrante, potranno sfruttare il caricabatterie wireless magnetico MagDart da 15 W. Sottile appena 3.9 mm, il 26,4% in meno rispetto agli altri dispositivi sul mercato, è in grado di portare al 100% di ricarica una batteria da 4500 mAh in appena 90 minuti.

Altri accessori MagDart

Durante l’evento sono stati presentati anche i seguenti accessori:

MagDart Power Bank , del tutto simile a MagSafe Battery Pack di Apple, si aggancia al retro dello smartphone per ricaricarlo e dispone anche di una basetta di appoggio;

, del tutto simile a MagSafe Battery Pack di Apple, si aggancia al retro dello smartphone per ricaricarlo e dispone anche di una basetta di appoggio; Cover MagDart , è una cover pensata specificamente per Realme GT munita di jack audio da 3.5 mm e con porta USB Type-C per permette al dispositivo di essere caricato in wireless tramite MagDart;

, è una cover pensata specificamente per Realme GT munita di jack audio da 3.5 mm e con porta USB Type-C per permette al dispositivo di essere caricato in wireless tramite MagDart; Portacarte MagDart , è un comodo porta schede che può contenere fino a tre carte di credito, dispone di uno stand integrato su cui poggiare lo smartphone per guardare video o per partecipare a video chiamate;

, è un comodo porta schede che può contenere fino a tre carte di credito, dispone di uno stand integrato su cui poggiare lo smartphone per guardare video o per partecipare a video chiamate; MagDart Luce Beauty è un modulo con anello luminoso munito di 60 mini LED alimentato tramite ricarica inversa per scattare selfie sempre perfetti.

Tutti i prodotti dell’ecosistema MagDart sono stati mostrati utilizzando lo smartphone Realme Flash, un “concept phone” munito di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica MagDart fino a 50 W. Al momento la compagnia non ha svelato quando e a che prezzo verranno commercializzati tutti i prodotti svelati. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità in merito.

