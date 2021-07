Per gli utenti TIM Party, il programma di fidelizzazione di questo popolare operatore telefonico, arriva una nuova interessante iniziativa studiata appositamente per consentire loro di provare i vantaggi dell’utilizzo della rete TIM senza pensieri relativi al quantitativo di traffico dati consumato.

L’iniziativa di cui stiamo parlando, che potrà essere attivata da venerdì 30 luglio 2021 a domenica 1 agosto 2021, consentirà infatti agli utenti di usufruire per tre giorni consecutivi di traffico dati senza limiti (si tratta, in sostanza, di una promozione simile a quella lanciata in occasione della Festa della mamma).

Come attivare la nuova promozione di TIM Party con Giga senza limiti

Se la nuova iniziativa pensata da TIM ha stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa opportunità per trascorrere tre giorni senza la costante preoccupazione di vedere azzerato il vostro pacchetto di traffico dati, non dovete fare altro che attendere il 30 luglio e quindi attivare la promo attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore (l’App MyTIM per Android può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store), il suo sito Web (lo trovate seguendo questo link) oppure chiamando il numero gratuito 409161.

Una volta richiesta l’attivazione della promozione, sarà necessario attendere la conferma (a dire dell’operatore arriverà entro 48 ore) e quindi sarà possibile usufruire per tre giorni consecutivi di traffico dati senza limitazioni.

Alla scadenza del periodo di tre giorni, la promozione si disattiverà in modo automatico (e senza costi aggiuntivi) e l’utente ricomincerà a consumare il traffico dati incluso nel proprio pacchetto.

Se avete deciso di regalarvi una full immersion nelle vostre serie TV preferite direttamente sulla spiaggia, questa potrebbe essere l’occasione giusta (e a tal proposito vi segnaliamo la guida alle novità del mese su Netflix tra film, serie TV e Originals). Buon divertimento.

