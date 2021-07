In questi ultimi giorni ci siamo più volte occupati di OPPO e delle sue offerte, ma anche e soprattutto dell’importante traguardo che ha raggiunto durante il Q1 2021 e che lo ha portato al quarto posto della classifica UE dei maggiori produttori di smartphone durante il primo trimestre di quest’anno.

OPPO Watch in super offerta su Amazon

Certamente il merito è del lancio dell’incredibile famiglia di smartphone OPPO Find X3 – la variante OPPO Find X3 Pro si è prestata al National Geographic per un lodevole progetto fotografico -, ma più in generale per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi, anche sul versante wearable.

A tal proposito, se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch completo di tutto e caratterizzato da un design curato sotto ogni aspetto, quest’oggi OPPO Watch è in offerta al prezzo più basso di sempre e inferiore anche a quello dell’Amazon Prime Day. Stiamo parlando della versione con cinturino da 46 mm nella colorazione Black, al prezzo di 199,90 euro, per cui con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.

