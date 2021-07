Il mondo dei tablet Android sembra aver ripreso vita dopo un periodo in cui pochissimi device interessanti sono stati messi in commercio. Le novità di Huawei, e le future proposte di Xiaomi sono tutte di ottimo livello e HDM Global, corporazione alle spalle di Nokia, sembra essere intenzionata a seguire il trend, con un device che sarà probabilmente economico ma probabilmente dotato di buone specifiche.

Di tablet Nokia non si sente parlare da un pezzo, visto che le ultime offerte risalgono al 2013 e al 2015 nei quali furono presentati rispettivamente il Lumia 2520 con Windows RT e il Nokia N1, con a bordo Android. Entrambi fallirono nella missione di finire nelle mani di una fetta consistente di utenti e da allora Nokia ha spostato in maniera decisa il suo focus sulla divisione smartphone. HDM Global però pare ritenere i tempi maturi per un ritorno ai tablet del famoso marchio e secondo i rumor fatti trapelare da un venditore britannico che avrebbe delle fonti piuttosto affidabili, starebbe per presentare un dispositivo da 10,36 pollici con Android a bordo.

Questo nuovo tablet Nokia dovrebbe arrivare con un prezzo che si aggira intorno alle 185 £, prezzo interessante, nel caso in cui l’azienda riuscisse a bilanciare in maniera vantaggiosa per l’utente le sue specifiche. Questo infatti potrebbe battagliare con il popolarissimo Fire HD 10 di Amazon, che la fa da padrone nel segmento dei tablet Android poco costosi. Il presunto nome di questo tablet sarebbe Nokia T20.

Le specifiche presunte delle quali si parla al momento sono 4 GB di RAM e 64 di memoria interna, le quali andrebbero a dare “fastidio” proprio al Fire HD 10 presentato in questo 2021 che nella versione 3/64 costa circa 140 £. Pare inoltre che una variante del tablet economico di Nokia avrà connettività 4G. Insomma, al momento non sono molte le presunte specifiche note ma se ci saranno aggiornamenti non mancheremo di riportarle, visto che il device sembra davvero interessante.