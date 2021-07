Agosto si prospetta come un mese piuttosto ricco di novità per l’ecosistema Xiaomi che, come abbiamo scoperto qualche ora fa, dovrebbe anche coincidere con l’arrivo del tanto atteso Xiaomi Mi MIX 4 con la MIUI 13. Il mese estivo per eccellenza, però, dovrebbe mostrare anche il ritorno del colosso cinese nel mercato dei tablet dopo un’assenza giudicata da molti un po’ troppo prolungata.

Il grande ritorno ad agosto

Xiaomi Mi Pad 5 si prospetta sempre più come un vero competitor degli attuali tablet di fascia alta – iPad Pro di Apple in primis – per via delle probabili caratteristiche di cui si parla in un recente rumor. Le ultime informazioni condivise in rete, infatti, indicano che Xiaomi Mi Pad 5 possa utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 870 e montare un display da 11 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Sempre più probabile il pieno supporto alla stylus per utilizzare al meglio l’ampio canvas a disposizione per disegnare e prendere appunti, così come l’implementazione di specifiche funzionalità della MIUI appositamente sviluppate proprio per il nuovo tablet. A tal proposito si scommette sulla implementazione di una “modalità PC” con finestre e altri elementi sovrapponibili tra di loro, proprio come avviene su tutti i sistemi operativi desktop.

Anche in questo caso si scommette su una presentazione durante il mese di agosto, perciò non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire cos’ha in serbo Xiaomi per la seconda metà del 2021.

