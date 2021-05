Per festeggiare la festa della mamma come si deve, TIM è pronto a regalare giga illimitati per tre giorni a tutti i clienti iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party. Ripetendo quanto fatto con l’edizione dell’anno scorso, a partire da oggi, 7 maggio 2021, l’azienda telefonica numero uno in Italia offre la possibilità di attivare l’offerta per godere di giga di traffico illimitati.

Giga illimitati per 3 giorni con TIM Party

Entrando nello specifico, l’iniziativa è valida per tutti i clienti muniti di una offerta a pagamento sulla propria SIM. I giga illimitati verranno resi disponibili verosimilmente entro le 48 ore dalla richiesta, e apprendiamo che sarà già possibile navigare senza consumi entro dalle ore 23:59 del giorno 8 maggio 2021.

Una volta attivati i giga illimitati saranno disponibili per i due giorni successivi alla data di attivazione, ma resta possibile controllare quanto tempo resta tramite l’applicazione MyTIM o chiamando il numero 409161. Una volta terminata l’iniziativa il cliente tornerà automaticamente a consumare il proprio bundle di giga senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione messa in piedi da TIM per festeggiare la festa della mamma non è l’unica a cui l’azienda ha lavorato per i clienti iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party. Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo parlato dei nuovi concorsi a premi svelati da TIM “Party della domenica” e “Party collection“.

