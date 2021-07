Dopo gli smartphone, gli smart TV, i notebook e i climatizzatori, il brand Nokia arriva oggi anche su una nuova categoria di dispositivi intelligenti in grado di offrire – ma per il momento, soltanto negli USA – un nuovo sistema per gestire l’energia elettrica e l’illuminazione della propria casa.

Il brand Nokia su interruttori e lampadine smart grazie a Smartlabs

La serie di dispositivi Nokia Smart Lighting, prodotti da Smartlabs, si caratterizzano per il design pulito ed essenziale e possono essere programmati e gestiti da remoto, in tutta comodità, direttamente dall’applicazione Nokia Smart Lighting. Naturalmente i nuovi prodotti by Nokia sfruttano la tecnologia dual-mesh e il pieno supporto a Google Assistant e Alexa. Questi i prodotti che sono stati al momento presentati:

Nokia Smart Lighting Paddle – interruttore intelligente con funzione dimmer

– interruttore intelligente con funzione dimmer Nokia Smart Lighting Dial – dimmer per il controllo del livello di luminosità di lampade

– dimmer per il controllo del livello di luminosità di lampade Nokia Smart Lighting Keypad – set di interruttori smart programmabili a seconda delle esigenze dell’utente

– set di interruttori smart programmabili a seconda delle esigenze dell’utente Nokia Smart Lighting Outlet – presa doppia di corrente elettrica per il controllo e la gestione smart di dispositivi elettronici ed elettrodomestici

– presa doppia di corrente elettrica per il controllo e la gestione smart di dispositivi elettronici ed elettrodomestici Nokia Smart Lighting Bridge – dispositivo che, combinato con l’applicazione Nokia Smart Lighting, semplifica il controllo e la gestione dell’illuminazione da remoto

Sottolineiamo che i dispositivi Nokia Smart Lighting saranno commercializzati negli USA a partire da settembre 2021. Sarà possibile acquistare i suddetti prodotti direttamente dal sito ufficiale nokia.smartlabsinc.com ad un prezzo di listino di almeno 39,99 dollari. Allora che ne pensate di questa mossa?