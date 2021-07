Dopo una lunga serie di leak e rumor su OnePlus Nord 2 5G, l’atteso successore di OnePlus Nord che ha portato la compagnia nuovamente a fare la voce grossa nella fascia media, l’account ufficiale Instagram di OnePlus ha svelato il design del retro di OnePlus Nord 2 5G.

Il design di OnePlus Nord 2 5G senza più segreti

Da quello che possiamo vedere, il retro abbandona definitivamente il design che abbiamo ritrovato in tutti gli smartphone della serie Nord finora presentati, per abbracciare invece quello tipico dei dispositivi di fascia alta come OnePlus 9. Spicca, infatti, il modulo fotografico triplo su un’isola piuttosto compatta, dove il tanto atteso sensore principale Sony IMX766 trova posto di fianco un sensore ultra grandangolare da 2 MP, un sensore monocromatico da 2 MP e il flash LED.

Di OnePlus Nord 2 5G sappiamo ormai tutto. Poche ore fa, con un lungo post, il colosso cinese ci aveva parlato delle grandi novità attese dal punto di vista fotografico per via della implementazione del sensore Sony IMX766 (lo stesso che trova posto su OnePlus 9) e la stabilizzazione ottica dell’immagine (IOS). Lo smartphone, inoltre, potrà contare su un processore mobile personalizzato da MediaTek, il SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, che, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, saprà offrire scatti di grandi qualità.

OnePlus Nord 2 5G sarà presentato il 22 luglio, ma non escludiamo che nel corso dei prossimi giorni torneremo a parlare di altre novità sul nuovo smartphone di fascia media.

In copertina OnePlus Nord CE

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone OnePlus