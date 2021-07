Nel corso delle ultime settimane si è molto parlato di OnePlus Nord 2 5G, l’atteso smartphone di fascia media della compagnia che, come ben sappiamo, non ha quasi più segreti considerando il clamoroso leak relativo al design, prezzo e colorazione.

Grandi novità per gli amanti della fotografia

OnePlus, questa volta, ha lavorato a stretto contatto con gli ingegneri MediaTek per dare vita al chip MediaTek Dimensity 1200-AI, e proprio in queste ore l’azienda torna a parlare delle grandi novità dal punto di vista fotografico.

“Nel corso degli anni OnePlus ha lavorato duramente sull’esperienza fotografica, che rappresenta un elemento fondamentale della nostra filosofia per gli smartphone flagship così come per la linea OnePlus Nord“, si legge nella nota. A tal proposito, a rimarcare l’assoluto impegno dell’azienda in tal senso, OnePlus Nord 2 5G utilizzerà il sensore Sony IMX766 (lo stesso sensore disponibile su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro) e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

OnePlus è convinta che è possibile fare molto di più dal punto di vista fotografico all’interno della fascia media, motivo per cui ha deciso di fornire OnePlus Nord 2 5G di un sensore di fascia alta e della stabilizzazione ottica dell’immagine. L’obbiettivo dell’azienda, assieme a MediaTek, è di fornire il giusto bilanciamento tra hardware e software per migliorare gli scatti grazie all’utilizzo della intelligenza artificiale – chiunque possegga uno smartphone Google Pixel sa bene cosa significa avere alle spalle algoritmi di elaborazione di altissimo livello.

Gli utenti che sceglieranno OnePlus Nord 2 5G noteranno un importante miglioramento della resa degli scatti in notturna grazie all’implementazione del sensore Sony IMX766, merito anche della nuova modalità Nightscape Ultra che aiuta a immortalare scatti di qualità anche in ambienti con appena 1 lux di luminosità.

Per testare la qualità fotografica attesa di OnePlus Nord 2 5G, l’azienda ha realizzato un blind test mettendo a confronto gli scatti prodotti dal proprio smartphone contro un iPhone 12 e un Samsung Galaxy S21. Potete scoprire i risultati di questo interessante esperimento a questo link.

