Dopo le indiscrezioni trapelate di recente, l’azienda ha finalmente confermato che il suo prossimo smartphone OnePlus Nord 2 5G utilizzerà una versione potenziata dall’IA del SoC MediaTek Dimensity 1200.

La società ha affermato che questo chipset porterà nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che miglioreranno l’esperienza dell’utente in vari aspetti.

OnePlus e MediaTek lo hanno battezzato Dimensity 1200-AI per evidenziare le sue nuove capacità di intelligenza artificiale e per distinguerlo dal SoC Dimensity 1200 standard.

La società ha affermato che OnePlus Nord 2 5G utilizzerà l’IA per la fotografia assistita, in modo da fornire immagini di qualità superiore, e per offrire un’esperienza utente di alto livello grazie a un display dalla gamma dinamica più elevata e tempi di risposta migliori.

Il lancio di OnePlus Nord 2 5G è imminente in India

Secondo il teaser pubblicato dall’azienda tramite Twitter, lo smartphone OnePlus Nord 2 5G verrà introdotto presto nel mercato indiano e come di consueto sarà venduto su Amazon India dopo il lancio. Indiscrezioni recenti sostengono che sarà introdotto entro la fine di luglio.

OnePlus Nord 2 5G è atteso con uno schermo perforato da 6,43 pollici, lo stesso pannello AMOLED FHD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz presente su OnePlus Nord CE 5G.

Questo smartphone dovrebbe essere dotato di un sensore principale IMX766 da 50 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP e un sensore B&W da 2 MP per i ritratti, inoltre dovrebbe offrire una fotocamera frontale da 32 MP ed essere alimentato da una batteria da 4500 mAh.

In copertina: OnePlus Nord