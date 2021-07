Sappiamo che OnePlus Nord 2 5G sarà presentato il 22 luglio 2021, ma con qualche giorno di anticipo possiamo scoprire ulteriori dettagli: ormai conosciamo quasi tutte le specifiche tecniche e persino le colorazioni e i prezzi ai quali saranno venduti in India.

OnePlus Nord 2 5G non ha ormai più segreti tra specifiche e prezzi

I leak non si fermano e siamo in grado di scoprire praticamente tutte le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone della casa cinese. Anche se non sono da escludere differenze rispetto alla versione dedicata al mercato indiano, OnePlus Nord 2 5G dovrebbe disporre di un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (con vetro Corning Gorilla Glass 5, anche sul retro) con refresh rate di 90 Hz e HDR10+, e del SoC MediaTek Dimensity 1200-AI con connettività dual 5G, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e monocromatico da 2 MP, e da una singola anteriore da 32 MP (IMX616). A bordo dovrebbe esserci le funzioni AI Resolution Boost, AI Colour Boost a AI HDR Remapping per le foto. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65 W (0-100% in 30 minuti circa). Non dovrebbe infine mancare il doppio speaker.

OnePlus Nord 2 5G dovrebbe essere commercializzato in due colorazioni, denominate Grey Sierra e Blue Haze, con l’aggiunta di una speciale versione Green Woods con finiture in pelle che arriverà in seguito. Due le versioni in arrivo secondo la fonte: una da 8-128 GB e una da 12-256 GB, con prezzi di rispettivamente 31.999 e 34.999 rupie indiane (corrispondenti a circa 364 e 398 euro al cambio attuale).

Insomma, ormai sappiamo quasi tutto di OnePlus Nord 2 5G: non resta che attendere poco più di una settimana per avere le conferme e gli ultimi dettagli direttamente dalla casa cinese.