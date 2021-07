YouTube Shorts arriva ufficialmente in Italia in versione beta. Dopo quasi un anno dall’annuncio, la funzionalità pensata per offrire un’esperienza di video in formato breve viene lanciata a livello globale, con più di 100 Paesi nel mondo.

YouTube Shorts beta arriva finalmente in Italia

YouTube Shorts beta è disponibile in Italia e forse avrete già avuto modo di scovarlo in questi giorni a bordo dell’applicazione per Android. I video in formato breve risultavano già accessibili all’interno della piattaforma, ma solo ora anche nel nostro Paese potremo accedere agli strumenti per la creazione degli Shorts: tra questi la videocamera multi-segmento per unire più clip video, la possibilità di registrare con la musica, le impostazioni per il controllo della velocità e non solo.

Per pubblicare contenuti al meglio sarà possibile campionare l’audio dei video disponibili su YouTube, dando sfogo alla creatività: si potranno quindi rivisitare in chiave creativa i video più amati, proponendo una versione modificata di uno sketch comico, o magari cimentandosi nella preparazione di una ricetta. I creator manterranno in ogni caso il controllo dei propri contenuti e potranno disattivare la funzionalità nel caso non vogliano che i loro video siano oggetti di remix.

Con l’espansione a livello globale di YouTube Shorts saranno aggiunte diverse altre funzionalità: sarà possibile aggiungere testo in punti specifici del video, campionare l’audio di altri Shorts per eseguire un mix, aggiungere sottotitoli in modo automatico, registrare video da 60 secondi (durata massima), aggiungere clip direttamente dalla galleria dello smartphone e aggiungere filtri di base per correggere i colori. In futuro arriveranno sempre nuovi effetti e nuove funzioni, anche in collaborazione con artisti e creator.

Google ha collaborato con i partner musicali per assicurare a tutti un’ampia raccolta di brani da utilizzare nei video brevi: saranno milioni le canzoni a disposizione, con oltre 250 etichette e case discografiche da tutto il mondo (tra le quali Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Publishing, Warner Music Group e Chappell Music, Believe, Merlin, Because Music, Beggars, Kobalt e partner locali come Artist First e Just Entertainment). Per rafforzare il legame con contenuti, creator e artisti, sarà possibile risalire facilmente al brano completo usato nei “corti”, guardare i video musicali e scoprire tutto sull’artista stesso.

Dato che gli Shorts rappresentano un nuovo modo di guardare e di creare contenuti, YouTube sta rivedendo il concetto di monetizzazione per applicarlo ai video brevi. Come primo passo lo scorso maggio è stato annunciato il Fondo di YouTube Shorts, con 100 milioni di dollari che saranno distribuiti nel biennio 2021-2022, ma maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi mesi.

Quando YouTube Shorts sarà disponibile per tutti?

La versione beta di YouTube Shorts sarà disponibile per tutti in Italia dal 14 luglio, anche se in queste ore potreste già aver visto spuntare la sezione apposita all’interno dell’app Android. Quest’ultima sarà migliorata nel corso del tempo con perfezionamenti e nuove funzionalità, anche con l’aiuto degli utenti. Siete contenti dell’arrivo in Italia di YouTube Shorts? Per aggiornare l’app all’ultima versione potete seguire il badge qui di seguito.