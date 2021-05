Ogni piccolo cambiamento apportato ad un’applicazione popolare come YouTube dev’essere studiato a fondo e valutato fin nei minimi dettagli. In queste ore, come sottolinea un utente su Reddit, l’applicazione Android di YouTube presenta un importante novità: l’icona dei video Shorts nella barra di navigazione inferiore al posto di Esplora.

Benvenuti video Shorts…addio Esplora

Per quale motivo, qualcuno potrebbe chiedersi, Google ha deciso di eliminare l’icona di accesso rapido al pannello “Esplora” di YouTube per mettere al suo posto quella dei video Shorts? Il motivo, per quanto semplice, non è affatto banale: promuovere il più possibile i video Shorts. Come ci insegna TikTok, e come ha imparato benissimo Instagram con i video Reels da 60 secondi, i giovani sono molto attratti dal guardare contenuti brevi e accattivanti.

Portare l’icona dei video Shorts di YouTube nella barra di navigazione dell’applicazione, è un chiaro invito a scoprire la funzionalità così da spingerà sempre più utenti a guardare i video realizzati dai content creator.

Al momento è altamente probabile che la feature sia esclusiva degli utenti residenti negli USA; abbiamo provato ad aggiornare l’applicazione di YouTube di alcuni smartphone presenti in redazione, e purtroppo la barra di navigazione è ancora adesso costituita dai tasti Home, Esplora, Iscrizioni e Raccolte.

In ogni caso vi consigliamo di mantenere aggiornata l’applicazione di YouTube in modo da essere pronti a sfruttare delle ultime novità non appena saranno rese disponibili.

Download YouTube