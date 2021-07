È anche oggi giornata di aggiornamenti in casa OPPO, Realme e Redmi, indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali sono i dispositivi aggiornati nelle ultime ore e quali le novità – alcune davvero “succulenti” – introdotte dagli update.

OPPO Find X2

OPPO Find X2 si prepara a ricevere un altro aggiornamento (numero di build CPH2023_11.C.68) che aggiungerà il supporto alla RAM Virtuale, funzione che consente di utilizzare la memoria interna del dispositivo al fine di aumentare la velocità di esecuzione delle app e le sue prestazioni generali. Sarà aggiunta un’opzione, all’interno delle Impostazioni, per espandere la memoria virtuale di OPPO Find X2 fino a 7 GB.

Realme 7

Realme 7 sta per ricevere finalmente l’atteso aggiornamento (versione firmware RMX2151_11_C.08) che porta con sè la RealmeUI 2.0 (in versione stabile) basata su Android 11. Vengono così introdotte le novità presenti sulla ColorOS 11, anche se, trattandosi di un dispositivo di fascia bassa, è possibile che non tutte le funzionalità introdotte sia supportate. Non ci sono però notizie ufficiali su quando l’update sarà rilasciato.

Redmi 9

Xiaomi ha deciso di rilasciare per Redmi 9, e in particolare per la versione internazionale “Global” ed europea “EEA”, l’aggiornamento ad Android 11 basato però ancora sulla MIUI 12. L’aggiornamento per Redmi 9 ad Android 11 per i modelli Global ed EEA arriva rispettivamente con i numeri di build V12.0.1.0.RJCMIXM e V12.0.1.0.RJCEUXM; basterà aspettare pochi giorni per ricevere la notifica OTA dell’update.