Huawei, da oggi, 23 giugno, fino al 30 giugno, dà il via alla Summer Black Friday con tanti prodotti dell’ecosistema con sconti fino al 55%. Ad esempio, acquistando Huawei Mate 40 Pro al prezzo di 899 euro, anziché 1249 euro, sarà possibile ricevere in omaggio un paio di auricolari Huawei FreeBuds 3 Wired dal valore di 139 euro. La stessa occasione è presente anche acquistando Huawei P40 Pro, per l’occasione scontato del 40% a 629 euro invece di 1049,90 euro.

Quanti prodotti in sconto

Gli utenti interessati agli smartwatch possono trovare una ghiotta occasione per acquistare Huawei Watch GT 2 Pro, in questo caso proposto a 199 euro, con il 34% di sconto, con incluso il cinturino Easy Fit Strap dal valore commerciale di 39,90 euro.

“Con questa settimana di offerte esclusive su Huawei Store, vogliamo offrire ai nostri clienti ancora una volta tutti i vantaggi di acquisti sicuri, con consegna ultra rapida, assistenza clienti 24/7 e reso gratuito – sottolinea Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. Siamo felici di dare ai nostri utenti il meglio della tecnologia a prezzi accessibili e con vantaggi esclusivi, per prepararsi al meglio a un’estate di vacanze o di lavoro in mobilità”

Numerose offerte anche lato notebook, dove ad esempio Huawei Matebook 14 con Intel Core i5 del 2020 è disponibile a 699 euro, anziché 949 euro, con in omaggio Huawei Bluetooth Mouse Swift e lo zaino Huawei BackPack Swift. Inoltre, numerose offerte anche sul catalogo dei prodotti audio con gli auricolari Huawei FreeBuds 3 con cancellazione attiva del rumore a 79 euro anziché 179 euro, pari al 55% di sconto.

Partono i pre-ordini per MatePad Pro

Huawei coglie l’occasione anche per attivare i pre-ordini per Huawei MatePad Pro, il tablet munito di HarmonyOS 2.0, che per l’occasione permette agli utenti di riservare il tablet con un deposito di 10 euro che, al momento dell’acquisto, saranno decurtati dal prezzo finali con un ulteriore sconto di 90 euro, così da raggiungere un prezzo pari a 709 euro.

Pre-ordine Huawei MatePad Pro | Summer Black Friday di Huawei

