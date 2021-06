Delle tante novità introdotte da Google con Android 12 Beta 2 – trovate l’analisi completa di tutte le nuove feature nel video e nell’articolo in calce alla news -, registriamo la possibilità di gestire il pannello di accensione di Android 12 direttamente tramite Google Assistant.

Hey Google, spegni il telefono

Nel caso non lo sapeste con l’arrivo di Android 12 previsto per questo autunno assieme a Google Pixel 6, sarà possibile spegnere il proprio smartphone in tre differenti modalità:

tramite la pressione dei tasti volume su e il tasto di spegnimento;

tramite l’apposito toggle aggiunto nella tendina dei Quick Toggle proprio con la Beta 2 di Android 12;

tramite Google Assistant.

Prendendo in considerazione l’ultimo caso, ogni utente potrà utilizzare la keyword “Hey Google, spegni il telefono” – o qualcosa di simile – per attivare il nuovo pannello di accensione/spegnimento.

Cosa ne pensate di questa nuova possibilità offerta da Google Assistant? Secondo voi Android 12 offre fin troppe possibilità per accedere al menu di accensione del telefono? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: Tutte le novità presenti nella Beta 2 di Android 12

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Google del mese.