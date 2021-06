Annunciato per il mercato natio lo scorso 4 marzo, Realme GT 5G ora è arrivato anche in Italia. Si parte da 399 euro (i primi giorni di lancio) per uno smartphone equipaggiato con una dotazione tecnica di assoluto pregio che include un Qualcomm Snapdragon 888, uno schermo AMOLED, tanta memoria e una ricarica ultrarapida che permette di ricaricare la batteria completamente in poco più di mezz’ora.

Caratteristiche e funzioni di Realme GT 5G

A bordo c’è Android 11 che si presenta vestita con la realmeUI 2.0, interfaccia grafica che, per i più curiosi guarda già alla successiva versione del robottino verde visto che Realme GT 5G è uno dei pochi smartphone compatibili con la beta 1 di Android 12, versione che in tal caso introduce inoltre la nuova realmeUI 3.0.

Il tutto gira su un hardware a dir poco solido e capace: il SoC è il ben noto Snapdragon 888 affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, non espandibile.

Lo schermo di Realme GT 5G è invece un AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), supporto all’HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il lettore di impronte digitali è integrato nel display, è abbracciata da un foro invece la fotocamera frontale, da 16 megapixel con apertura focale f/2.5. Dietro trova spazio un terzetto composto da una fotocamera principale da 64 megapixel f/1.8 spalleggiata da un sensore grandangolare da 8 megapixel f/2.3 con FoV 119° e un macro da 2 megapixel f/2.4.

Questione sensori e connettività Realme GT 5G è equipaggiato con una dotazione più che ricca: supporto per le reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, ingresso jack audio da 3,5 mm, USB C, oltre all’audio Hi-Res e Dolby Atmos. La batteria, infine, è da 4.500 mAh ed è compatibile col sistema di ricarica rapida Super Dart a 65 watt che, come detto, offre una ricarica completa in appena 35 minuti.

Per il resto c’è da sottolineare la presenza di un sistema di dissipazione del calore molto curato dotato di una camera di vapore e di fogli di materiale termoconduttivo che permettono di abbassare la temperatura di 15 gradi, utile nelle situazioni d’uso più gravose, ad esempio nei giochi.

Design e immagini di Realme GT 5G

Molto cambia a seconda della versione di Realme GT 5G che si sceglie, perché se le due colorazioni classiche in vetro (Dashing Silver e Dashing Blue) non lo rendono certo particolarmente distinguibile dagli altri smartphone in commercio, la variante col dorso in pelle vegana, in giallo/nero (Racing Yellow) risulta decisamente originale.

Davanti, come qualsiasi dispositivo dei tempi recenti, si presenta con uno schermo che occupa pressoché tutto lo spazio frontale disponibile, fatta eccezione per il foro che ospita la fotocamera frontale, posto nell’angolo alto a sinistra.

Dietro c’è un modulo fotocamere rettangolare che oltre ai tre sensori ospita anche il flash LED, modulo che nella versione con la cover in pelle viene mimetizzata da una fascia nera verticale della medesima larghezza, mentre negli altri due colori si presenta con un dorso con dei motivi a freccia a simboleggiare velocità e dinamismo (GT sta per gran turismo non a caso).

Parlando di dimensioni e peso, Realme GT 5G si presenta con ingombri abbastanza contenuti, con un’altezza di 158,5 mm, una larghezza di 73,3 e uno spessore di 8,4 (9,1 per la versione in pelle vegana); la bilancia segna invece 186 grammi.

Prezzo e disponibilità di Realme GT 5G

Realme GT 5G è disponibile in Italia dal 21 giugno in due versioni: