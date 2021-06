TicWatch E3 è un nuovo smartwatch di Mobvoi – con sistema operativo Wear OS – non ancora annunciato ufficialmente dal produttore, eppure è già apparso in Rete in un video hands-on, con tanto di specifiche tecniche.

L’ultimo smartwatch Wear OS ad arrivare sul mercato con una scheda tecnica degna della fascia premium era stato il TicWatch Pro 3 proprio di Mobvoi (ecco la nostra recensione). Adesso che, finalmente, la stessa Google ha deciso di dedicare le dovute attenzioni al proprio sistema operativo per wearable, è lecito aspettarsi un maggiore impegno anche da parte dei produttori.

A quanto pare, l’attesa non sarà particolarmente lunga: se il citato TicWatch Pro 3 – per il quale è stato appena confermato l’aggiornamento a Wear OS 3.0 – è stato il primo smartwatch con chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, Mobvoi si appresta a battere un altro colpo.

Le prime indiscrezioni a proposito di TicWatch E3 risalgono al mese di aprile e provenivano da un teardown dell’applicazione di Mobvoi. L’APK conteneva un render dell’indossabile, ma nessuna informazione sulla dotazione hardware o sul software dello stesso.

Quelle lacune sono state ora abbondantemente colmate da andrey_koftun, un utente russo di Instagram che ha realizzato un primo hands-on del nuovissimo Mobvoi TicWatch E3. Prima ancora del lancio ufficiale, la fonte ha confermato che lo smartwatch è dotato di sistema operativo Wear OS e che al cuore di tutto c’è il chipset Snapdragon Wear 4100 di Qualcomm.

Nel video, l’utente mostra lo smartwatch, il cavo di ricarica con attacco magnetico e la confezione di vendita. Il device presenta un design simile a quello del top di gamma a cui si affianca, con display circolare, due tasti laterali e nessuna corona e cinturino in silicone. Nella descrizione del post, l’utente afferma che il wearable dispone di microfono e speaker, ma non di display OLED.

Previous Next Fullscreen

Il retro della confezione di vendita elenca alcune caratteristiche tecniche, come:

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100

display con vetro curvo 2.5D

certificazione IP68

20+ modalità di allenamento

supporto TicMotion

monitoraggio del battito cardiaco 24/7, del livello di ossigeno nel sangue, dello stress, del sonno e del valore V02 Max durante la corsa

Sebbene al momento manchino informazioni su data di lancio, disponibilità e prezzo di TicWatch E3, va detto che Mobvoi ha appena pubblicato su Twitter un teaser per un nuovo prodotto in arrivo il 16 giugno 2021.