Non ci sono sul mercato tanti smartwatch Wear OS capaci di stuzzicare la curiosità di chi è alla ricerca di un modello di fascia alta e Fossil nei giorni scorsi ha reso noto che i suoi attuali orologi verranno “abbandonati”, restringendo così ancora di più il gruppo di device interessanti, tra i quali senza dubbio non può mancare Mobvoi TicWatch 3 Pro.

Grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, Mobvoi TicWatch 3 Pro è decisamente più prestante rispetto alla quinta generazione di smartwatch di Fossil (basata sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100), divenendo così forse la più valida alternativa ad Apple Watch 3, leader incontrastato del settore.

Mobvoi TicWatch 3 Pro ha una sorpresa per i suoi utenti

E a rendere ancora più interessante in prospettiva Mobvoi TicWatch 3 Pro vi è un’informazione che pare provenga direttamente dal produttore: l’azienda, infatti, avrebbe in programma di aggiornare la variante GPS di questo smartwatch a “Wear OS 3.0”, ossia la nuova versione del sistema operativo dedicato ai dispositivi indossabili, sviluppata da Google in collaborazione con Samsung.

C’è da notare che Google fino a questo momento non ha usato la numerazione “3.0” per indicare la nuova versione del suo sistema operativo ma avrebbe un senso la decisione del colosso di Mountain View di passare dalla release 2.X alla 3.X con questa piattaforma che, a suo dire, dovrebbe essere in grado di rivoluzionare l’esperienza utente offerta.

Ricordiamo che tra i primi smartwatch ad arrivare sul mercato con a bordo la nuova versione di Wear OS vi dovrebbero essere alcuni modelli di Samsung e il tanto chiacchierato Google Pixel Watch.

Sarà interessante scoprire quanto tempo sarà necessario a Mobvoi per aggiornare il suo smartwatch.

