Google Assistant sarà al nostro fianco per tutta la durata di EURO 2020, permettendoci di seguire gli Azzurri con notizie, highlights, classifiche e non solo. Insieme ad Alexa, l’assistente virtuale potrà essere il nostro compagno di viaggio durante gli Europei che prendono il via oggi, 11 giugno 2021.

Nello spirito di EURO 2020 con Google Assistant

Gli attesissimi Europei di calcio partiranno questa sera proprio con l’Italia, che dovrà affrontare la Turchia nella partita inaugurale (qui per sapere come vedere tutti i match di EURO 2020), e Google Assistant rimarrà al nostro fianco per tutta la competizione attraverso smartphone, tablet e dispositivi smart home come Google Home, Google Nest Hub e così via.

Basterà pronunciare frasi come “Hey Google, quando gioca l’Italia?” per rimanere aggiornati sul calendario delle partite degli Azzurri, oppure “Hey Google, mostrami la classifica” per visualizzare tutti i gironi e i punteggi. Ma non solo, perché con YouTube Music possiamo entrare in clima partita ascoltando l’inno nazionale (“Fammi sentire l’inno d’Italia su YouTube Music“), mentre con YouTube potremo visualizzare gli highlights delle partite già giocate. Paura di perdervi una sfida? Potete anche impostare un promemoria con Google Assistant.

Insomma, Google Assistant potrà seguirci in tutti gli Europei di calcio UEFA EURO 2020, sperando che anche la nostra Nazionale saprà farlo.

Potrebbe interessarti: il Google Store si prepara a EURO 2020 con questi bundle in offerta