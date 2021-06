Mancano poche ore all’avvio di Euro 2020, i campionati europei di calcio che sono stati posticipati a quest’anno a causa della pandemia legata al coronavirus. Alle 21:00 di domani sera sarà proprio la nostra Nazionale ad aprire le danze contro la Turchia, con la speranza di riuscire a continuare fino all’11 luglio, data in cui è in programma la finale nella suggestiva cornice dello stadio di Wembley.

Alexa sarà la vostra compagna di viaggio

Per non perdersi nessun appuntamento, ma anche per restare sempre aggiornati, conoscere le ultime notizie, le curiosità ma anche per mettere alla prova le proprie conoscenze, Amazon Alexa si propone come partner ideale. Se avete uno smart speaker o uno smart display vi basterà pronunciare la frase “Alexa, imposta un promemoria per la prossima partita dell’Italia” per ricevere, 5 minuti prima del fischio di inizio, un promemoria. Inoltre per manifestare il proprio supporto inizierà a fare il tifo per la nazionale italiana, per creare il clima perfetto per la sfida.

Ogni giorno potrete chiedere ad Alexa il calendario delle partite, ma anche sapere il risultato delle gare in corso nel caso in cui non riusciate a seguirle in diretta. E alla fine della giornata potrete avere un riassunto delle notizie più importanti della competizione.

Al termine delle patite dell’Italia potrete chiedere ad Alexa un commento sulla partita degli azzurri, con un voto per ciascuno di essi. Da domani inoltre potrete entrare in competizione con un quiz sugli Europei, con una sfida che coinvolge tutti i Paesi europei: i punteggi di ogni giocatore spingeranno la rispettiva nazionale verso la vittoria finale.

Anche chi non è appassionato di calcio può trovare notizie interessanti, chiedendo “Alexa, che giocatore sono” per vedere la propria personalità abbinata a uno dei migliori giocatori della nazionale italiana.

Se non avete ancora un dispositivo Alexa potete approfittare delle promozioni in vista dell’Amazon Prime Day, con i dispositivi Amazon già in promozione sul sito ufficiale.

