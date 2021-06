Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato uno degli smartphone più popolari e riusciti dello scorso anno, e tutti i rumor e le informazioni circolanti su Samsung Galaxy S21 FE ci spingono a presupporre che sarà lo stesso anche per questo modello.

Tutte le colorazioni in piena vista

A seguito del leak ricco di dettagli dello scorso giorno, in queste ore il classico e sempre affidabile Evan Blass (@evleaks) ci offre uno sguardo completo alla colorazione attesa per Samsung Galaxy S21 FE. Il design si conferma essere molto simile, se non identico, a quello di Samsung Galaxy S21 con tanto di fotocamera punch hole centrale e isola per la fotocamera posteriore fusa con il telaio al fine di creare un piacevole effetto.

Com’è possibile notare dall’immagine soprastante, Samsung Galaxy S21 FE è atteso in quattro colorazioni: verde, bianco, blu, viola e grigio. In attesa di conoscere i nomi commerciali definitivi di queste varianti, è molto probabile che il prezzo di lancio possa rappresentare una piacevole sorpresa se confrontato con quello relativo al modello dell’anno scorso.

