Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S21 FE (o Fan Edition), smartphone al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane e che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato per fornire agli utenti alla ricerca di un modello di fascia alta un’alternativa piuttosto interessante.

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe costare un po’ meno del previsto

Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare sul mercato a un prezzo più basso rispetto a quanto è avvenuto lo scorso anno per Samsung Galaxy S20 FE: lo smartphone, infatti, potrebbe essere proposto ad una cifra compresa tra 700.000 won e 800.000 won, pari al cambio a circa 520 – 590 euro.

Del resto, se si considera la strategia seguita dal colosso coreano per la serie Samsung Galaxy S21, lanciata a prezzi più bassi rispetto a quella precedente per incentivare le vendite, non c’è da stupirsi se qualcosa del genere venisse proposta anche per la versione FE.

Le possibili feature del nuovo modello Fan Edition

Sulla base delle principali indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento, tra le feature di Samsung Galaxy S21 FE dovremmo trovare un design e una scheda tecnica simili a quelli della versione “originale”.

Il device dovrebbe vantare uno schermo da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh.

La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 megapixel mentre è più difficile fare previsioni per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia Samsung One UI, basata su Android 11 (in attesa dell’aggiornamento ad Android 12).

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere ancora un po’, in quanto Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato ad agosto insieme a Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, per arrivare sul mercato entro la fine del mese. Staremo a vedere.

