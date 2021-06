Nelle scorse ore, ASUS ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti software per i suoi smartphone di riferimento ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip e per gli ex modelli di punta ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro.

Questi nuovi update, in particolare, sono stati annunciati tramite dei thread dedicati sul forum del produttore taiwanese e si aggiungono alla già lunghissima lista che vi abbiamo segnalato questa mattina.

ASUS ZenFone 8, 8 Flip, 7, 7 Pro: le novità degli aggiornamenti

Questi nuovi aggiornamenti della ZenUI sono essenzialmente dei concentrati di ottimizzazioni:

quello per il flagship ASUS ZenFone 8 ne comprende per la qualità in chiamata e per la Fotocamera, insieme a diversi bugfix. Le nuove funzioni, invece, consistono nella sensibilità di rilevamento delle gesture per la modalità one-handed e nel supporto agli “SMS type QR code” nell’app Fotocamera.

ne comprende per la qualità in chiamata e per la Fotocamera, insieme a diversi bugfix. Le nuove funzioni, invece, consistono nella sensibilità di rilevamento delle gesture per la modalità one-handed e nel supporto agli “SMS type QR code” nell’app Fotocamera. l’update per ASUS ZenFone 8 Flip (ecco la nostra recensione) integra le due nuove feature appena citate e risolve diversi bug (ad esempio, alcune app non venivano mostrate a schermo intero e le impostazioni di Gboard venivano occasionalmente ripristinate).

(ecco la nostra recensione) integra le due nuove feature appena citate e risolve diversi bug (ad esempio, alcune app non venivano mostrate a schermo intero e le impostazioni di Gboard venivano occasionalmente ripristinate). l’aggiornamento per ASUS ZenFone 7 e 7 Pro, infine, integra la stessa nuova funzione per gli “SMS type QR code”, ma anche miglioramenti della stabilità di sistema, “nuove” patch di sicurezza (sono quelle di aprile 2021) e fix di bug vari (status bar, riavvii con hotspot attivo).

In particolare, ASUS ZenFone 8 sta ricevendo la versione firmware 30.11.51.57. Ecco il changelog completo:

Optimized call quality Enhanced wide camera contrast and improved ultra-wide camera Night mode for ASUS Camera. Optimized system stability Added gesture detection sensitivity in one-handed mode Added SMS type QR code support in ASUS Camera app Fixed the problem that some apps cannot be set to full screen mode Fixed issue which could cause Gboard settings to periodically change back to default values Fixed Status bar display issue Enabled VoLTE & VoWiFi on Telia (Norway & Finland) Enabled VoLTE on MTS (Russia) Enabled VoLTE on Orange (Spain) Improved issue where playback of Netflix HDR videos would stutter after a short while.

Dal par suo, ASUS ZenFone 8 Flip sta ricevendo il firmware 30.11.55.50 col seguente changelog:

Added gesture detection sensitivity in one-handed mode Added SMS type QR code support in ASUS Camera app Fixed the problem that some apps cannot be set to full screen mode Fixed issue which could cause Gboard settings to periodically change back to default values Fixed Status bar display issue Improved issue where playback of Netflix HDR videos would stutter after a short while Optimized call quality Improved camera quality Optimized system stability Enabled VoLTE on Telekom (Germany) Enabled VoLTE on Tele2 (Russia) Enabled VoLTE & VoWiFi on O2 (Czech Republic) Enabled VoLTE & VoWiFi on Telia (Norway & Finland) Enabled VoLTE on MTS (Russia) Enabled VoLTE on Orange (Spain)

Infine, ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro stanno ricevendo la versione 30.41.69.66. Ecco il registro delle modifiche ufficiale:

Improved system stability(20210405) Updated Android security patch Enabled VoLTE/VoWifi on MTS/Tele2 (RU) Fixed issue which could cause Gboard settings to periodically change back to default values Fixed Status bar display issue Fixed reboot issue when using wifi hotspot ocassionally Fixed the problem of not seeing thumbnails in computer after upgrading Android11 Added SMS type QR code support in ASUS Camera app

Come aggiornare ASUS ZenFone 8, 8 Flip, 7, 7 Pro

Tutti gli aggiornamenti descritti sono in roll out graduale per tutti gli smartphone compatibili. Se siete possessori di ASUS ZenFone 8, 8 Flip, 7 o 7 Pro, potete controllarne manualmente la disponibilità seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

