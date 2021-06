Come ben sappiamo quest’anno non verrà presentato nessun Samsung Galaxy Note, al cui posto sono invece attesi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3. Un nuovo rumor lanciato dal sempre affidabile Eban Blass, però, mischia le carte in tavola: secondo il leaker, infatti, Samsung Galaxy S21 FE sarà il successore di Samsung Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy S21 FE è il successore di Note 20?

Per quanto Blass sia elusivo circa le informazioni condivise in rete, almeno sulla carta sembra che il suo ragionamento faccia leva sull’elevata probabilità che Samsung Galaxy S21 FE possa arrivare con il supporto alla S Pen, un tempo esclusiva della serie Galaxy Note e sbarcato sulla serie Galaxy S solo a seguito del lancio di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

È in arrivo un nuovo pad di ricarica wireless a 25 W?

Restando in ambito di rumor ma volgendo lo sguardo verso accessori per smartphone, un inedito rumor pubblicato su Twitter indica che il colosso sudcoreano starebbe lavorando ad un pad di ricarica wireless da 25 W in qualche modo simile all’AirPower di Apple che l’azienda decise di cancellare.

Secondo le fonti del leaker Samsung sarebbe riuscita a ridurre considerevolmente lo spessore del pad di ricarica integrando bobine di ricarica molto sottili, nonostante sarebbero presenti dalle 5 alle 6 ventole di raffreddamento per mantenere la temperatura di esercizio entro un certo range di sicurezza.

Al momento non ci sono indicazioni né sul nome commerciale né sull’ipotetico prezzo di lancio di questo pad di ricarica wireless, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

