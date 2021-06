I servizi di streaming di contenuti multimediali come Netflix devono una grossa fetta del loro successo alla possibilità di utilizzo su dispositivi mobile, per questo motivo è sempre una buona notizia quando dei nuovi smartphone – in questo caso le serie ASUS ZenFone 8 e vivo X60 – vengono certificati per la fruizione in alta definizione (HD e HDR10).

Netflix HD e HDR per questi ASUS e vivo

L’ultimo aggiornamento degli elenchi dei modelli con supporto ufficiale a Netflix in HD e in HDR – che, per funzionare correttamente, richiede la presenza dell’ultimo firmware per l’HDR10 – risale al mese scorso, quando era toccato ad alcuni modelli di Sony e Nokia.

Anche questa volta i produttori coinvolti sono soltanto due, ovvero ASUS e vivo, tuttavia la lista è leggermente più lunga e, soprattutto, è formata solo da modelli di fascia alta. Se nel caso di ASUS si tratta di aggiunte che si affiancano ai modelli già certificati da Netflix in passato, per vivo è una prima volta assoluta.

Ecco l’elenco dei nuovi modelli che, come riportato dal sito di Netflix, permettono di fruire i contenuti con la qualità di HD e HDR10: