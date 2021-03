Il brand Vivo ha annunciato oggi la versione globale della serie X60, presentata in Cina sul finire del 2020. Come spesso accade ci sono alcune differenze tra la versione destinata al mercato cinese e quella che sarà in commercio nel resto del mondo. La novità principale è rappresentata da un chipset completamente differente, ma non mancano le differenze (in peggio) per quanto riguarda il comparto fotografico. Scopriamo dunque tutte le caratteristiche di vivo X60 e vivo X60 Pro, le cui schede tecniche sono sostanzialmente identiche.

Caratteristiche della serie vivo X60

vivo X60 e vivo X60 Pro dispongono di uno schermo AMOLED E3 da 6,56 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2370 pixel), piatto per X60 e curvo per X60 Pro, con frequenza di refresh di 120 Hz, supporto HDR10+ e soluzione punch hole per la fotocamera frontale.

Sparisce l’Exynos 1080 della versione cinese per lasciare posto a uno Snapdragon 870 (lo stesso del nuovissimo POCO F3), con CPU octa core a 3,2 GHz e GPU Adreno 650, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Niente taglio da 8 GB di RAM, così come sparisce la versione con 128 GB di memoria interna.

Impeccabile la parte dedicata alla connettività, che può contare sul supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, GPS a doppia banda, GLONASS, e un connettore USB Type-C. La batteria è leggermente diversa sui due modelli: 4.300 mAh per vivo X60 e 4.200 mAh per vivo X60 Pro, per entrambi con ricarica rapida a 33 watt.

E però il comparto fotografico a riservare le funzioni più interessanti, anche se rispetto al modello cinese sparisce il sensore con lente periscopica. Restano tre sensori, uno da 48 megapixel (f/1.48), uno da 13 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 120 gradi) e uno da 13 megapixel (f/2.46) per la misurazione della profondità di campo. Nella parte anteriore invece è installato un sensore da 32 megapixel (f/2.45), nel foro al centro della parte alta del display (sotto al quale è posizionato anche il lettore di impronte digitali).

vivo X60 Pro dispone della tecnologia Gimbal Stabilization 2.0 (assente invece nel modello normale) che muove la lente nel senso opposto rispetto allo smartphone per compensare qualsiasi possibile tremolio e garantire immagini stabili in qualsiasi situazione. Il sensore principale Sony IMX598 può contare comunque su un sistema di stabilizzazione a 5 assi che combina stabilizzazione ottica ed elettronica.

La qualità della parte fotografica è garantita dalla collaborazione con ZEISS che ha collaborato all’ingegnerizzazione della fotocamera e alla fornitura delle lenti.

Le dimensioni di vivo X60 sono pari a 159,63 x 75,01 x 7,36 millimetri e 176 grammi di peso (177 per la versione blu, più spessa di o,04 mm) mentre vivo X60 Pro misura 158,58 x 73,24 x 7,59 mm e pesa 177 grammi (179 grammi la versione blu, più spessa di 0,1 mm).

Prezzi e disponibilità della serie vivo X60

Al momento i due smartphone sono stati annunciati solo in Malesia dove saranno in vendita nelle colorazioni Midnight Black e Shimmer Blue all’equivalente di 550 ero per quanto riguarda vivo X60 e circa 670 euro per quanto riguarda vivo X60 Pro. Nessuna informazione al momento in merito ai prezzi per i mercati europei.