Iliad, uno degli operatori di telefonia mobile più chiacchierati in Italia, continua nella sua opera di copertura capillare del territorio nazionale e lo fa preparandosi ad aprire un nuovo Iliad Store: il nuovo negozio aprirà in Emilia Romagna, e più precisamente a Modena, andando così ad aumentare il numero delle città dove sono presenti i punti di vendita fisica.

Dove sarà aperto il nuovo Iliad Store di Modena?

Il nuovo Iliad Store, il secondo per la regione Emilia Romagna (dopo quello aperto a Bologna), si troverà all’interno del Centro Commerciale Grandemilia di Modena, dove attualmente sono già presenti un Iliad Corner dove si trovano le relative SimBox e un Iliad Express presso la Feltrinelli Village. Non si conosco, almeno al momento, le tempistiche per l’apertura di questo nuovo Iliad Store nella città di Modena ma – così come accaduto in altri casi – dovrebbe avvenire nel giro di qualche mese, presumibilmente dopo l’estate.

L’indizio concreto che ci porta ad affermare l’apertura dell’Iliad Store di Modena non è così lontana arriva da Iliad stesso: sul sito ufficiale dell’operatore, nella sezione “Lavorare in Iliad”, ci sono due nuovi annunci lavorativi per uno Store Manager e per uno Store Assistant a Modena, segno che Iliad è ormai pronta ad aprire i battenti del suo nuovo negozio.