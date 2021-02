Iliad, uno degli operatori nazionali di telefonia mobile più in vista, sta portando avanti la sua opera di copertura capillare del territorio italiano attraverso l’installazione di nuovi Corner e Simbox.

Le ultime installazioni sono arrivate presso grandi catene di elettronica come Euronics, SME ed Expert e supermercati quali Carrefour e Conad. Diverse le regioni italiane interessate, ovvero: Piemonte, Lombardia, Calabria, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio.

Ecco l’elenco completo degli Iliad Corner che sono stati installati nell’ultima settimana presso i punti vendita Expert, Euronics e SME:

Euronics Dimo di Modena in via Ferruccio Lamborghini, 59, a Modena;

di in via Ferruccio Lamborghini, 59, a Modena; Euronics Dimo di Verbania , in Viale Giuseppe Azari, 94, a Verbania;

di , in Viale Giuseppe Azari, 94, a Verbania; Euronics Dimo di Asti in Corso Alessandria, 272, ad Asti;

di in Corso Alessandria, 272, ad Asti; Euronics Dimo di Torino Nizza in Via Nizza, 30E a Torino;

di in Via Nizza, 30E a Torino; Euronics Dimo di Reggio Emilia in Viale Regina Elena, 15, in Reggio Nell’Emilia;

di in Viale Regina Elena, 15, in Reggio Nell’Emilia; Euronics Dimo di Dalmine in Via Roggia Serio Grande, 14, a Dalmine, in Provincia di Bergamo;

di in Via Roggia Serio Grande, 14, a Dalmine, in Provincia di Bergamo; SME di Portogruaro in Via Prati Guori, 31 a Portogruaro, Venezia;

di in Via Prati Guori, 31 a Portogruaro, Venezia; SME di Gradisca d’Isonzio in Via Palmanova, 3, a Gradisca d’Isonzio;

di in Via Palmanova, 3, a Gradisca d’Isonzio; SME di Pordenone in Via Musile, 20, a Pordenone;

di in Via Musile, 20, a Pordenone; SME di Martignacco in Via Spilimbergo, 239, a Mortignacco;

di in Via Spilimbergo, 239, a Mortignacco; Expert Telebuna di Roma in Piazza Vittorio Emanuele II, 96/97 e 90/91 a Roma;

di in Piazza Vittorio Emanuele II, 96/97 e 90/91 a Roma; Expert Elettrorelli di Roma Saponara in Via di Saponara, 61/69 a Roma;

di in Via di Saponara, 61/69 a Roma; Expert Teleburna di Tivoli in Via Maremmana Inferiore, 34, a Tivoli.

A questa lista vanno aggiunte le nuove Simbox Iliad che sono state installate presso i due Ipermercati Carrefour di Torino Bramante (in Corso Filippo Turati, 75) e di Limbiate (in Via Isonzo, 5) e i supermercati Conad di Cittanova in Via Nazionale 209 e San Benedetto del Tronto in Corso Giuseppe Mazzini, 264.

