È da poco stata pubblicata la classifica di AnTuTu, nota piattaforma di benchmark, relativa ai migliori smartphone Android in termini di prestazioni assolute. Sono state prese in considerazione sia la fascia relativa ai flagship che quella relativa ai medio gamma, sempre più protagonisti del mercato. Vediamo di scoprire quali sono gli smartphone più performanti del mese di aprile.

I flagship di aprile

Non è certo una sorpresa che otto dei primi dieci smartphone in classifica utilizzino la piattaforma Snapdragon 888 di Qualcomm, visto che si tratta del chipset più performante mai realizzato dalla compagnia americana. Davanti a tutti si piazza IQOO 7, nella variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, superando di poco gli 820.000 punti.

Completano il podio Xiaomi Mi 11 Ultra e ROG Phone 5, distanziati di poche centinaia di punti, mentre più staccati seguono Xiaomi Mi 11 e OnePlus 9 Pro. Tra i top 10 anche Redmi K40 Pro, OPPO Find X3 Pro e Samsung Galaxy S21 Ultra. La classifica è completata da Huawei Mate 40 Pro, che con il suo Kirin 9000 si difende come può, e da Xiaomi Mi 10 Ultra con lo Snapdragon 865 dello scorso anno.

È curioso come Xiaomi sia l’unica compagnia ad aver piazzato più smartphone in questa classifica, quattro se consideriamo anche Redmi K40 Pro. Ancora più strana è la coincidenza che vede contemporaneamente in classifica Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 10 Ultra.

Medio gamma alla riscossa

Nella fascia media di mercato invece la supremazia di Xiaomi è messa in discussione da Huawei e HONOR, che nonostante le difficoltà a livello globale piazzano tre smartphone nei primi quattro posti. La classifica è guidata da Huawei nova 7, con qualche punto di vantaggio su HONOR 30, entrambi dotati di Kirin 985 5G, un chipset di tutto rispetto.

A completare il podio troviamo Redmi 10X 5G col suo MediaTek Dimensity 820, mentre sono decisamente più staccati Huawei nova 7 SE e realme Q2 5G. La top 10 è chiusa da Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Redmi K30 5G, Samsung Galaxy A52 5G, realme 7 5G e Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Poche dunque le novità rispetto al mese precedente, e anche nei prossimi mesi non ci dovrebbero essere grosse novità, che invece dovrebbero arrivare in autunno.