I video Reels di Instagram sono una delle ultime novità svelate dall’azienda di Facebook per cercare di contenere l’incredibile popolarità che sta avendo TikTok da ormai molti mesi a questa parte. Da quando sono stati introdotti quasi un anno fa con un limite di appena 15 secondi, per poi passare subito dopo a 30 secondi, solo oggi scopriamo che l’applicazione di Facebook ha finalmente colmato il gap con TikTok: i video Reels raggiungo i 60 secondi di durata anche in Italia.

Sbarcano in Italia i video Reels da 60 secondi

Una delle caratteristiche più peculiari dei video Reels di Instagram è che, a differenza delle Storie, essi sono visualizzabili senza limiti temporali tramite l’icona a forma di “ciak” nella porzione inferiore della UI. L’importante successo che i video Reels hanno avuto dalla loro introduzione, ha portato la compagnia a studiare e sviluppare funzioni specifiche per misurare il grado di interazione avuto con gli utenti. I nuovi tool per i content creator sono disponibili fin da subito e permettono di valutare il gradimento dei video Reels mostrando un nuovo set di metriche che prendono in considerazione i like, i commenti, le condivisioni, il numero degli account raggiunti e quante volte sono stati visualizzati.

Con questa mossa si completa quindi il processo di uniformazione a TikTok; resta da vedere Instagram saprà inventare un nuovo modo originale di fare esprimere i suoi utenti, oppure se continuerà a prendere spunto da quanto realizzato da altre aziende come TikTok.