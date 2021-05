Redmi Note 10 5G è già disponibile in Italia ad un prezzo decisamente interessante, ma il colosso cinese avrebbe già pronto al lancio il modello Redmi Note 10 Pro 5G. In queste ore un nuovo leak pubblicato su Twitter da Abhishek Yadav mostra una immagine teaser che ha come protagonista proprio il modello sopracitato, la cui silhouette viene ritratta in quella che sembra essere una immagina teaser ufficiale.

Quante similitudini con Redmi Note 10 5G

Il poster ci offre la possibilità di sbirciare il retro del dispositivo, il quale sembra condividere fin troppe cose con il modello Redmi Note 10 5G. Il modulo fotografico posteriore è costituito da quattro sensori – possibilmente composto da un sensore principale, ultra grandangolare, macro e di profondità -, con porta USB Type-C, foro per il microfono e speaker audio sul lato corto inferiore.

Il poster, inoltre, fa chiaro riferimento alla presenza di un processore Qualcomm 5G-ready. Il modello Redmi Note 10 5G è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 732G, il che ci porta a presumere che lo smartphone Redmi Note 10 Pro 5G possa fare affidamento su un processore della famiglia Snapdragon 7(xx), forse il modello Qualcomm Snapdragon 750G.

Purtroppo le poche informazioni disponibili non ci permettono di scoprire ulteriori dettagli sul dispositivo, ma se il leak dovesse rivelarsi veritiero riteniamo che Redmi possa presentare lo smartphone molto presto.

