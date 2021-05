Da quando su Google Maps è arrivata ed è stata perfezionata la funzione di navigazione in auto, per molti è diventato il navigatore satellitare di riferimento. Un gran vantaggio, specie per coloro che non utilizzano spesso la navigazione guidata ma solo sporadicamente e di conseguenza hanno potuto depennare la spesa per un navigatore satellitare ad hoc da centinaia d’euro per chiudere la questione con l’aiuto dello smartphone.

Tuttavia non accade di rado che Google Maps dia qualche problema, al pari di altri sistemi Google per la mobilità come Android Auto. Ultimamente l’accoppiata tra i due sistemi, Google Maps e Android Auto, ha originato un problema comune, con diversi conducenti che non hanno potuto visualizzare la rotta e dunque navigare verso la meta, rendendo di fatto inservibile l’applicazione per Android Auto.

Il problema è stato ovviamente segnalato all’interno del forum di assistenza, e recentemente il team di Android Auto ha dato notizia della risoluzione del problema con gli ultimi aggiornamenti. “Grazie ai feedback e alle segnalazioni il problema è stato risolto. Vi consigliamo di aggiornare sia l’app di Google Maps che quella di Android Auto all’ultima versione disponibile e fateci sapere se il problema dovesse persistere. Grazie”, si legge nel thread dedicato al problema.