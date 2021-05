Un’altra importante applicazione di Google sfonda il muro del miliardo di download sul Play Store, mentre Gallery Go viaggia registra un record dopo l’altro.

1 miliardo di installazioni per YouTube Music

Da quando Google Play Music ha definitivamente chiuso i battenti, l’applicazione YouTube Music ha visto una incredibile impennata di download dal Play Store. Infatti, se l’applicazione aveva impiegato più di 58 settimane per superare il traguardo dei 500 milioni di download, ne ha impiegati meno di 8 mesi per raddoppiare il valore e sfondare il record di 1 miliardo di installazioni sul Play Store.

Dietro una crescita così importante e repentina c’è sicuramente lo zampino di Google con la chiusura del buon caro Google Play Music, ma è innegabile che l’ottimo lavoro svolto dal team di YouTube Music abbia influito a rendere l’app così popolare.

Download YouTube Music



Gallery Go taglia i 100 milioni di download

Passando ad un’altra applicazione di Google che sta macinando record su record, Gallery Go è il corrispettivo di Google Foto ma per gli smartphone Android muniti di un hardware contenuto e per i dispositivi Android Go disponibili in alcuni mercati.

In queste ore l’applicazione ha superato i 100 milioni di download dal Play Store, e rappresenta un’ottima alternativa a Google Foto anche per chi ha a disposizione uno smartphone Android con un hardware di tutto rispetto. L’app, infatti, non solo abbraccia la modalità scura, ma organizza automaticamente le foto in categorie, lavora in offline e presenta anche un nutrito set di opzioni per modificare le foto in galleria.

Download Gallery Go