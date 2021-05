Huawei annuncia ulteriori vantaggi per i propri clienti e per coloro che desiderano diventare tali. La casa cinese propone infatti un rimborso per chi decide di dare in permuta il vecchio smartphone e continua a offrire sconti sulle riparazioni e garanzie aggiuntive fino al 30 giugno 2021 (e non solo): scopriamo tutti i dettagli.

Huawei Trade-in: più di 900 euro di sconto massimo salutando il vecchio smartphone

Fino alla fine di giugno sarà possibile accedere a un rimborso dando in permuta il vecchio smartphone o tablet, anche di altri marchi (come Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi e così via). Il valore del dispositivo è visualizzabile a questo indirizzo (dovete aprire il file Excel cliccando su “Scopri di più” per l’elenco completo) e arriva al momento fino a un massimo di 815,76 euro (per iPhone 12 Pro Max da 512 GB, anche se i valori possono oscillare): il rimborso verrà accreditato sul conto corrente una volta effettuato l’acquisto. Contestualmente alla permuta, scegliendo di acquistare subito un dispositivo Huawei sullo store ufficiale online, sarà possibile ottenere fino a 100 euro aggiuntivi.

Garanzia extra, pellicola e altri servizi in omaggio

I clienti Huawei potranno attivare in modo del tutto gratuito sei mesi di garanzia extra sul proprio smartphone o tablet, a patto che questo sia ancora in corso di validità al momento della richiesta. Per ottenerla è sufficiente cliccare sul banner nella home page dell’App Supporto, compilando la richiesta. Tramite lo stesso banner è anche possibile riscattare un coupon per l’applicazione gratuita di una pellicola per la protezione dello schermo presso uno dei Huawei Customer Service Center (Milano, Roma o Catania).

Sempre fino al 30 giugno continua l’iniziativa che mette a disposizione degli acquirenti l’accesso a 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su Huawei Mobile Cloud e a tre mesi di abbonamento Premium a Huawei Music e Huawei Video.

Potrebbe interessarti: recensione Huawei MATE 40 Pro