Negli ultimi anni la privacy ha rappresentato uno degli aspetti a cui il team di Google ha dedicato sempre più attenzioni e non c’è da stupirsi se si considera che, essendoci oltre 2,5 miliardi di dispositivi Android, l’OS mobile del colosso di Mountain View è al centro degli interessi di un notevole quantitativo di malintenzionati.

Ed è proprio per tale motivo che con ogni nuova versione di Android vengono aggiunte funzionalità che provano ad aumentare il livello di sicurezza dei dati sensibili degli utenti e, stando alle ultime indiscrezioni, anche per Android 12 ci saranno delle importanti novità da questo punto di vista.

Ricordiamo che Android 12, principale protagonista dell’edizione 2021 di Google I/O, sarà presentato ufficialmente durante il keynote di questa sera e tra le sue feature vi dovrebbero essere dei nuovi controlli della privacy più facilmente accessibili.

Con Android 12 altri piccoli miglioramenti per la privacy

Non aspettatevi una rivoluzione ma dei piccoli passi ulteriori per il rafforzamento del sistema complessivo di sicurezza della privacy degli utenti: tra le novità, ad esempio, vi sarà un sistema di controlli che ha come obiettivo quello di rendere più facile raggiungere una schermata delle impostazioni in cui è possibile limitare le capacità delle app di accedere alla fotocamera del telefono, alla posizione e ad altre autorizzazioni.

La soluzione studiata da Google si dovrebbe concretizzare in una nuova schermata del dashboard sulla privacy in cui gli utenti possono limitare più facilmente la capacità delle applicazioni di avere accesso alla fotocamera del telefono e ad altre autorizzazioni.

Ecco una breve dimostrazione in video:

Questa nuova schermata per la privacy fornirà agli utenti informazioni sulla frequenza con cui le app accedono a componenti come la fotocamera, il microfono e la posizione e consentirà loro di sapere quali applicazioni stanno accedendo a tali componenti (e con quale frequenza) e di revocare queste autorizzazioni.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che avere pazienza fino all’evento di stasera, che potrete seguire con noi.