I fan di Huawei aspettano con trepidazione la presentazione ufficiale della serie P50, in quando solleticati da fughe di notizie, voci di corridoio e render.

Stando alle precedenti indiscrezioni la società aveva in programma di svelare Huawei P50 a giugno per dotarlo del sistema operativo proprietario HarmonyOS, ma un nuovo leak di oggi suggerisce che Huawei ha cambiato nuovamente i piani rendendo impossibile rivelare il flagship nel mese di giugno.

Huawei P50 e MatePad 2 potrebbero slittare a luglio

Secondo l’informatore Factory Fans, Huawei P50 ha subito diverse modifiche al programma di lancio fino ad oggi e alla fine il mese definitivo per la presentazione sarebbe luglio.

Anche il lancio di MatePad 2 sarebbe posticipato a luglio, inoltre non è nemmeno confermato che MatePad Pro 2 verrà presentato a giugno, tuttavia il ritardo del tablet non impatterebbe sull’azienda in quanto quest’ultima ha stabilito nuovi partner nella catena di fornitura.

E’ pertanto probabile che Huawei MatePad 2, che dovrebbe essere un tablet più avanzato e costoso rispetto al modello MatePad Pro 2, arriverà a luglio in concomitanza con la serie di smartphone Huawei P50 che dovrebbe essere composta dai modelli P50, P50 Pro e P50 Pro+, i quali sono attesi con il sistema HarmonyOS preinstallato.

In copertina: Huawei P40