Con il suo schermo FullHD+, i 4 GB di RAM e la quadrupla fotocamera esterna, e nonostante si tratti di uno smartphone dello scorso anno, Redmi 9 resta un ottimo dispositivo per la sua fascia di prezzo, la soluzione ideale per tutte quelle persone alla ricerca di uno smartphone tutto-fare dall’estetica attuale e dal prezzo accessibile.

Redmi 9 ha già un prezzo di listino piuttosto basso, ma Esselunga ha deciso di tagliarlo ulteriormente con la sua Offerta Tech.

Redmi 9 a soli 99 euro con Esselunga

Fino al prossimo 26 maggio (salvo esaurimento scorte), Redmi 9 potrà essere acquistato al prezzo affare di soli 99 euro con Esselunga. Tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa sono consultabili a questo link, ma adesso scopriamo perché Redmi 9 a questo prezzo è un vero affare.

Con soli 99 euro, vi porterete a casa uno smartphone con un ampio schermo FullHD+ da 6,53 pollici e alimentato da un buon SoC MediaTek Helio G80, con processore octa-core a 2 GHz e GPU ARM Mali-G25 MC2.

Il tutto è accompagnato da 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Questa configurazione consente un adeguato supporto per le attività di utilizzo quotidiano e anche una buona esperienza gaming per quei giochi che non richiedono un particolare sforzo dello smartphone.

Buono anche il comparto fotografico, che può fare affidamento su di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP, una ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 MP (f/2.2), un sensore di profondità da 2 MP (f/2.4) e sensore macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera interna per selfie è, invece, da 8 MP.

È poi presente il jack audio da 3,5 mm e una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Redmi 9 può essere acquistato al prezzo scontato di 99 euro nella variante con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna presso un punto vendita Esselunga aderente all’iniziativa.