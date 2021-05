A distanza di diverse settimane dalla presentazione indiana di marzo e di aprile, Realme 8 e Realme 8 5G sono finalmente pronti a debuttare in Europa e in Italia. I due smartphone sono stati i protagonisti dell’evento di oggi pomeriggio in live streaming insieme alle nuove cuffie Realme Buds Q2.

Realme 8 e Realme 8 5G arrivano in Italia con le cuffie Buds Q2: prezzi e offerte lancio

Realme 8 è uno smartphone che riprende alcune caratteristiche della generazione precedente (come il processore MediaTek Helio G95 octa core e la batteria da 5000 mAh), integrando novità nel comparto fotografico e nel display, che passa dalla tecnologia LCD a quella AMOLED. Lo smartphone dispone infatti di uno schermo Full-HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 60 Hz e sensore d’impronte integrato, e di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX682 da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e sensore per ritratti in bianco e nero da 2 MP.

Completano il quadro la fotocamera anteriore Sony IMX471 da 16 MP, 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB con microSD. Realme 8 è acquistabile da oggi sul sito ufficiale e su Amazon nelle colorazioni Cyber Silver, Cyber Black e Punk Black al prezzo di lancio di 179 euro (solo fino al 13 maggio), nella versione da 4-64 GB. Per la versione da 6-128 GB, disponibile solo nella variante Punk Black, sono invece richiesti 229 euro. Lo smartphone sarà acquistabile anche in abbonamento nei negozi WINDTRE, a partire da 0 euro con l’offerta Unlimited.

Realme 8 5G è stato presentato quasi un mese dopo Realme 8, ma non ha troppe caratteristiche in comune con il “fratello”. Lo smartphone offre infatti display LCD Full-HD+ da 6,5 pollici con 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 700 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e tripla fotocamera posteriore (principale da 48 MP, accompagnata da sensori macro e per i ritratti). La batteria resta invece da 5000 mAh, con ricarica rapida a 18 W.

Lo smartphone sarà acquistabile su Amazon e sul sito ufficiale a partire dal 18 maggio 2021 nelle varianti da 4-64 GB (esclusiva Amazon) e 6-128 GB al prezzo di lancio di 179 e 229 euro (sconto di 20 euro valido fino al 20). Quest’ultima versione sarà disponibile anche presso le catene della grande distribuzione.

Il produttore ha inoltre svelato le Realme Buds Q2: si tratta di cuffie true wireless dal design ergonomico e dal peso di poco più di 4 grammi, con impermeabilità IPX4, driver dinamico da 10 mm con Bass Boost, latenza di 88 ms in modalità Gioco e algoritmo ENC in grado di bloccare i rumori ambientali durante le chiamate.

Le Realme Buds Q2 saranno disponibili dal 18 maggio 2021 sul sito ufficiale, al prezzo di 29,99 euro, ma per i primi tre giorni di commercializzazione si potranno portare a casa per 24,99 euro.

#199Challenge: come vincere Realme 8 5G, Nintendo Switch e Mario Kart

Realme lancia infine la #199Challenge, una talent competition sui social network per celebrare il lancio dei nuovi prodotti. Per partecipare bisogna essere follower della pagina Facebook o Instagram di Realme e commentare entro il 15 giugno 2021 il post pubblicato dall’azienda spiegando in modo creativo cosa sia possibile fare in 199 secondi.

Il vincitore, che sarà scelto per aderenza al tema, originalità del commento e coinvolgimento, riceverà un bundle composto da Realme 8 5G, console Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe.

Potrebbe interessarti: recensione Realme 8 Pro