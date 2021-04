Oggi Realme ha ampliato la sua gamma di smartphone economici lanciando una versione 5G di Realme 8 che stranamente non ha molto in comune con la versione 4G.

Caratteristiche e design di Realme 8 5G

Realme 8 5G sfoggia una finitura che sfrutta i riflessi di luce per dare brillantezza alle colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue e presenta una scocca particolarmente sottile e leggera.

Questo smartphone Realme offre un display LCD FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e protezione in vetro Dragontrail. Sotto il cofano è presente il chipset Dimensity 700 5G di MediaTek che può contare su un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Previous Next Fullscreen

Realme 8 5G adotta una configurazione a tripla fotocamera posteriore composta da un sensore Samsung GM1 da 48 MP, un obiettivo per ritratti monocromatici e un obiettivo macro da 4 cm, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP ed è alloggiata nel foro in alto a sinistra.

La variante 5G di Realme 8 è alimentata da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18 W ed è dotata di un sensore di impronte digitali montato lateralmente e di un jack per cuffie da 3,5 mm. La dotazione software include Android 11 con interfaccia personalizzata Realme UI 2.0.

Disponibilità e prezzo di Realme 8 5G

Realme 8 5G sarà disponibile per l’acquisto in India dal 28 aprile tramite Flipkart e i principali negozi offline a un prezzo di circa 166 euro al cambio attuale per la versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione costerà circa 188 euro.

Realme 8 5G sarà disponibile in Europa dal prossimo mese a partire da 199 euro. L’azienda ha annunciato anche la colorazione gialla con fotocamera principale da 108 MP che costerà 199 euro in versione 6+128 GB, mentre la variante 8+128 GB costerà 221 euro.