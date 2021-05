Il codice contenuto dell’APK di Stadia 3.15 per Android rivela che Google sta preparando una nuova “modalità bridge” che consente di utilizzare lo smartphone come controller per giocare a Stadia sulla TV.

Ecco le novità in lavorazione per Google Stadia

Attualmente l’unico controller utilizzabile per giocare con Google Stadia sulla TV tramite Chromecast Ultra è quello ufficiale che si connette tramite Wi-Fi, ma con la modalità bridge sarà possibile utilizzare lo schermo touch del proprio smartphone come controller, con il vantaggio che le dita non copriranno la schermata di gioco.

La modalità bridge permetterà inoltre di giocare a Stadia utilizzando anche altri controller collegati al proprio smartphone, tuttavia non è ancora chiaro se il supporto sarà limitato ai controller via cavo USB o se includerà anche i controller bluetooth, per via della latenza che aggiungerebbero.

Grazie a questa modalità lo smartphone sarà anche in grado di controllare il volume della TV quando connessi alla medesima rete Wi-Fi.

Stadia si integra con Google Contatti

Sembra che Google stia preparando anche un modo semplice per aggiungere amici e familiari offline all’elenco di amici di Stadia grazie all’integrazione dei contatti di Google, attivando la relativa opzione nelle impostazioni sulla privacy del servizio, a patto di possedere il numero di telefono o l’indirizzo email salvato in Google Contatti.

Infine, Stadia 3.15 include anche tracce del lavoro che il team sta svolgendo per migliorare una funzione di accessibilità. Presto sarà possibile attivare e disattivare lo screen reader di Stadia tenendo premuti i pulsanti di avvio e “su” sul controller Stadia ufficiale o quelli di terze parti.

Potrebbe interessarti: Google Chromecast con Google TV e Google Stadia ricevono un mucchio di novità