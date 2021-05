Una delle funzioni più interessanti dei nuovi smartphone è il supporto alla connettività UWB (ultra-wideband), utilizzata principalmente per migliorare la precisione nella localizzazione dei dispositivi. Non a casi Apple l’ha portata sugli iPhone prima e di recente su Airtag, mentre Samsung utilizza la tecnologia sui propri SmartTag.

UWB anche sui Pixel 6?

Mishal Rahman, capo redattore di XDA Developers, ha recentemente affermato di essere a conoscenza di una importante novità relativa a Google. Il colosso di Mountain View starebbe infatti testando il supporto alla connettività UWB all’interno di Android 12, la cui prima beta dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, nel corso del Google I/O 2021.

In particolare Google starebbe conducendo i test della nuova API sul modello raven, uno dei nomi in codice riconducibili alla nuova serie Google Pixel 6, che dovrebbe fare il suo debutto nel prossimo autunno. Lo smartphone, insieme al modello Oriole, dovrebbe portare al debutto il nuovo chipset GS101, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere utilizzato sugli smartphone e sui Chromebook di Google, nel tentativo di riproporre quanto sta facendo Apple con i suoi processori auto prodotti.

Dal canto suo 9To5Google rincara la dose, affermando che l’hardware utilizzato da Big G sarà prodotto da Qorvo. Non è chiaro se il chip USB sarà utilizzato anche nella nuova generazione di prodotti Nest, che come i Pixel 6 potrebbe vedere la luce nel prossimo autunno. La sola certezza emersa dal codice sorgente di Android 12 è che le funzioni UWB saranno disponibili solamente alle app di sistema e non agli sviluppatori, ma le cose potrebbero cambiare in un prossimo futuro.