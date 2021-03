Complice il successo ottenuto con l’offerta Flash 100 5G lanciata a inizio marzo, Iliad ha oggi ufficializzato la disponibilità su tutti i canali di vendita della “nuova” offerta Iliad Giga 100, che propone un bundle ricco e completo, “condito” dalla copertura della rete 5G, a un prezzo decisamente competitivo.

Come attivare Iliad Giga 100

Esattamente come Flash 100 5G, Iliad Giga 100 offre minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 100 GB di traffico internet in 4G/4G+ e, ove sia presente la copertura di rete, 5G al costo di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso l’offerta di Iliad si presenta senza limiti di velocità e senza vincoli e promette l’assenza di rimodulazioni con tariffa garantita “per sempre e per davvero”.

Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad in formato trio è di 9,99 euro, a cui aggiungersi l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta (in totale 19,98 euro). Iliad Giga 100 sarà però attivabile solo da nuovi clienti: resta infatti il “solito” problema per i già clienti che, nonostante le promesse, non possono ancora effettuare un cambio di offerta senza passare prima ad altro operatore e tornare in Iliad.

L’offerta è disponibile all’attivazione tramite tutti i canali di vendita: i 18 Iliad Store, gli oltre 600 Iliad Corner, gli Iliad Point, 600 punti Snaipay (questo un link per individuare la Simbox Iliad più vicina) e ovviamente il sito ufficiale Iliad. Se l’offerta vi ha convinti, ecco la pagina ufficiale per attivare l’offerta:

Attiva subito l’offerta Iliad Giga 100