Ancora occasioni sul Google Store, dopo le offerte di primavera su alcuni dispositivi Nest (ancora valide per qualche ora): questa volta abbiamo sconti sulle cuffie Google Pixel Buds e, in concomitanza con la Giornata della Terra 2021, sui termostati Nest.

Google Pixel Buds e termostati Nest in offerta sul Google Store

Le Google Pixel Buds sono cuffie true wireless con Google Assistant integrato e un design particolare: si tratta di cuffie in-ear con un archetto stabilizzatore che rende il prodotto l’ideale anche per fare attività sportiva senza il rischio di caduta. A bordo dynamic driver da 12 mm, accelerometro, giroscopio e sensore di prossimità, che contribuiscono a renderle delle cuffie smart. Se volete saperne di più potete consultare la nostra recensione in fondo.

Le Google Pixel Buds sono disponibili in offerta sul Google Store al prezzo di 139 euro (anziché 199), con spedizione standard gratuita.

Sempre sul Google Store troviamo oggi in promozione i termostati Nest. Si tratta di un’iniziativa lanciata in occasione della Giornata della Terra 2021, che permette di risparmiare il 15% sul prezzo di acquisto. I termostati sono infatti progettati per aiutare a risparmiare energia quando si è a casa e quando si è fuori. Restando in tema ambientale, Google mette a disposizione il servizio di riciclo, che prevede il ritiro gratuito dei vecchi device.

Nest Learning Thermostat è in offerta a 211,65 euro ed è disponibile in quattro colorazioni; Nest Thermostat E è più economico e si ferma a 186,15 euro nella sola versione bianca. Se siete interessati ad approfittare di uno degli sconti potete seguire i link qui di seguito: lo sconto sui termostati è disponibile solo per oggi, mentre quello sulle cuffie resterà valido fino al 3 maggio.

Potrebbe interessarti: recensione Google Pixel Buds