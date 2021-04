Sul Google Store è sbocciata la primavera con le offerte sui prodotti per la smart home: gli sconti riguardano Nest Audio, Nest Mini, Nest Wifi Router e Point e Nest Cam Indoor e permettono di risparmiare fino a 50 euro.

Le offerte di primavera del Google Store per la smart home

Se volete rendere un po’ più smart la vostra casa, che sia per l’ascolto di musica, per la sicurezza o la connettività, potreste essere interessati agli sconti del Google Store. Le offerte non sono particolarmente numerose o “pesanti”, ma considerando la frequenza con la quale Big G mette in promozione i suoi prodotti potrebbe valere la pena dare un’occhiata. Ecco le proposte:

coppia di Nest Audio a 149,98 euro (anziché 199,98)

a 149,98 euro (anziché 199,98) Nest Mini a 44 euro (anziché 59)

a 44 euro (anziché 59) Nest Wifi Router e Point a 229 euro (anziché 259)

a 229 euro (anziché 259) Nest Cam Indoor a 124,99 euro (anziché 139,99)

Google mette a disposizione la spedizione gratuita sugli articoli idonei, oltre al solito servizio di ritiro gratuito dei vecchi dispositivi da riciclare. Le offerte sono valide fino alle 14:59 del 24 aprile 2021, salvo esaurimento scorte. Se siete interessati all’acquisto o volete dare uno sguardo agli sconti del Google Store non vi resta che seguire questo link.

