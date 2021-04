Nonostante nei giorni scorsi abbia confermato l’arrivo sul mercato di Google Pixel 5a, la compagnia californiana non ha rilasciato altre informazioni che potessero aiutarci a capire le specifiche del nuovo smartphone, il cui arrivo è previsto nei prossimi mesi. Come sempre però è sufficiente scavare a fondo per ottenere indizi molto chiari, almeno per quello che riguarda il chipset utilizzato.

Indizi grazie ad Android 12

Visto che Google Pixel 5a sarà un dispositivo di fascia media, e che Google ha confermato che sarà dotato di connettività 5G, sono pochi i chipset a disposizione per il nuovo smartphone, dando per scontato che verrà utilizzata una soluzione Qualcomm. Il mistero è stato svelato nelle ore scorse, grazie alla terza Developer Preview di Android 12, nel cui codice si nascondono informazioni molto utili.

Come riporta 9To5Google, che ha analizzato il codice della nuova release, sono presenti diversi riferimenti a un dispositivo dal nome in codice “barbet“, al cui fianco viene riportata la sigla sm7250, che identifica la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G. Sembra dunque certo, salvo clamorose sorprese o dietrofront dell’ultima ora, che Google abbia deciso di riproporre lo stesso chipset già visto su Google Pixel 5 e su Google Pixel 4a 5G.

Resta dunque da capire quali potrebbero essere le novità, visto che i primi render disegnano un dispositivo sostanzialmente identico a Pixel 4a 5G, e che il chipset utilizzato sarà quasi certamente lo stesso. Google potrebbe garantire al nuovo smartphone quantomeno le stesse prestazioni di Pixel 5, che però diventerebbe meno appetibile.

D’altro canto per vendere un dispositivo che sulla carta sembra poco diverso dal predecessore sarà necessario giocare sul prezzo, scelta che renderebbe ancora meno conveniente l’acquisto di Pixel 5. Resta la possibilità che Pixel 5a 5G venga destinato ai mercati che finora non hanno ricevuto i due modelli precedenti, e questo darebbe maggior senso alle scelte di Google, anche se potrebbe implicare che anche Pixel 6 rimarrà esclusivo per alcuni Paesi.

In copertina Google Pixel 5