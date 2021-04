Oggi vedremo quali azioni e fix possiamo attuare per sistemare gli eventuali problemi dati dagli aggiornamenti del sistema operativo Android sugli smartphone Nokia. Questi problemi possono essere dati da update per le patch di sicurezza o da aggiornamenti più corposi come il passaggio da Android 10 a 11 che alcuni utenti hanno ricevuto nelle ultime settimane.

Se possedete uno smartphone Nokia è piuttosto probabile che abbiate ricevuto Android 11. Sono infatti ormai pochi i device della casa cinese ancora in attesa dell’update, ed è possibile, come per qualsiasi altro produttore, che le prime release del nuovo sistema operativo non siano perfette e possano presentare qualche problema. I bug più comuni sono:

Perdita o carenza di performance adeguate al device;

Problemi di durata batteria più o meno gravi;

Altri bug di vario tipo, sia grafici che di usabilità;

Il modo più semplice per provare a risolvere alcuni di questi problemi è effettuare un riavvio dello smartphone. A volte può essere utile effettuarne più di uno. Possiamo poi provare un soft-reset, che non comporta alcuna perdita di dati e sugli smartphone Nokia viene eseguito tenendo premuti il tasto volume su e di accensione in contemporanea fin quando il device non si riavvia quindi circa 15/20 secondi. Il metodo più drastico ma spesso più efficace è un reset vero e proprio dello smartphone, che prevede la perdita di tutti i dati e app installate dall’utente, per cui è obbligatorio eseguire un backup prima di effettuare l’operazione.

Gli smartphone Nokia possono presentare qualche problema più specifico, che nella maggior parte dei casi è risolvibile abbastanza facilmente. Ad esempio, può capitare di ritrovarsi il telefono sbloccato o con lo schermo acceso fermo sulla lockscreen senza alcun nostro input, magari tirandolo fuori dalla tasca. Per evitare questo fastidioso problema possiamo disattivare la funzionalità “doppio tocco per accendere lo schermo” disponibile nelle impostazioni.

Nel caso abbiate un consumo anomalo della batteria, specialmente in stand-by, potrebbe essersi attivata in automatico, dopo l’aggiornamento la modalità Display Ambient. Per disattivarla bisogna raggiungere le impostazioni di Google Assistant, cercare la voce Modalità Ambient e fare tap sul toggle.

L’errore che è di certo il più frustrante è rappresentato dal messaggio “Device non certificato da Google”. In questo caso è consigliabile scaricare e installare l’app “Device ID” dal Play Store (nel caso in cui sia ancora accessibile) o da apkmirror. Fatto ciò avrete bisogno di segnarvi l’ID Google Service Framework che l’applicazione vi mostrerà. Con questo codice vi dovrete recare sulla pagina di registrazione dei Device Google, inserire l’ID nella finestra Android e registrare il device.

Questa operazione dovrebbe registrare il vostro telefono Nokia su Google, e potrebbe essere necessario qualche minuto prima che il messaggio di errore vada via. Nel caso in cui questi problemi specifici non vengano risolti con queste modalità, è consigliabile eseguire un reset del device o attendere un successivo aggiornamento da parte di Nokia che possa sistemare la situazione.

