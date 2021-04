Huawei lancia una nuova campagna interamente dedicata ai servizi per i suoi utenti: prevede una serie di vantaggi utili per godersi le potenzialità degli smartphone e dell’ecosistema del produttore cinese, tra estensioni di garanzia, Huawei Music, Huawei Video e non solo. Spunta anche l’opportunità di provare gratis Huawei Watch GT 2 Pro.

Al via la nuova campagna Huawei dedicata ai servizi per gli utenti

La nuova campagna, dedicata sia ai nuovi clienti sia a quelli di lunga data, prende il via quest’oggi e include diverse opportunità vantaggiose da sfruttare entro il 2 maggio 2021. Si comincia dall’estensione di garanzia: tutti i clienti potranno attivare gratuitamente sei mesi di garanzia extra per il proprio smartphone o tablet Huawei, che andranno a prolungare quella commerciale già prevista. L’estensione, che riguarda smartphone e tablet acquistati nel periodo promozionale e tutti quelli già in possesso con garanzia ancora valida, può essere abilitata attraverso l’App Supporto Huawei, preinstallata sui dispositivi del marchio.

Tutti i clienti Huawei potranno poi avere accesso a 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su Huawei Mobile Cloud per tre mesi, senza costi aggiuntivi. Il servizio è raggiungibile non solo dai dispositivi mobili, ma anche da web attraverso questo link. Non è però ancora finita: chi lo desidera può avere accesso a tre mesi di abbonamento Premium gratuito a Huawei Music e Huawei Video, i servizi di streaming musicale e di intrattenimento.

Aperte le selezioni per provare Huawei Watch GT 2 Pro

Si aprono oggi anche le selezioni per offrire a due membri della Community la possibilità di provare Huawei Watch GT 2 Pro. La casa cinese sceglierà i membri che dimostreranno “di avere una grande passione per la tecnologia, spiccate doti comunicative e che sapranno distinguersi per l’ottima conoscenza del brand.”

Coloro che saranno selezionati potranno condividere le proprie opinioni all’interno della Community attraverso la pubblicazione di foto e video, raccontando poi la loro esperienza con una vera e propria recensione dopo aver tenuto lo smartwatch per circa cinque settimane. Le candidature sono aperte fino al 2 maggio 2021 e la selezione dei partecipanti avverrà il 7 dello stesso mese.

Per candidarvi o per avere maggiori informazioni potete seguire questo link.

