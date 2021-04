Dopo aver presentato Lenovo Legion Phone 2 Duel, il primo smartphone da gaming, un brevetto ci svela che l’azienda sta lavorando ad alcune idee piuttosto particolari per gli smartphone del futuro.

Un brevetto decisamente singolare

Infatti, come si può notare dalle immagini sottostanti relative ad una richiesta di brevetto accordata il 13 aprile 2021 dallo CNIPA (China National Intellectual Property Administration), il colosso cinese starebbe valutando alcuni smartphone costituiti da un display avvolgente sui lati. La compagnia fa riferimento ad esso come “super curved display“, proprio a sottolineare che non si tratta del classico display waterfall che ormai abbiamo visto in numerosi smartphone Android.

Oltre al particolare display, il brevetto di Lenovo mostra anche alcune varianti per quanto riguarda la presenza di una o più fotocamere punch hole, e in un brevetto notiamo anche l’assenza del sensore frontale forse perché integrato nel display. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori l’azienda sembra sperimentare varie soluzioni che vedono la implementazione di moduli a semaforo oppure in una cornice più vistosa, con addirittura quello che sembra essere un sensore telescopico.

Al via il pre-ordine di Lenovo Legion Phone 2 Duel

Venendo invece allo smartphone da gaming, il sito ufficiale dell’azienda permette di pre-ordinare Lenovo Legion Phone 2 Duel nella variante standard con 16 GB di RAM nelle colorazioni a scelta Ultimate Black e Titanium White al prezzo di 899,99 euro, con uno sconto di 100 euro sul prezzo ufficiale di listino. Con il pre-ordine viene incluso inoltre il dock Legion Phone Docking Station che permette di collegare lo smartphone in posizione orizzontale e sfruttare le numerose porte integrate.

Se siete interessati allo smartphone e vi iscrivete per la prima volta allo store online, potrete sfruttare anche un buono sconto del 10% da spendere sull’intero catalogo di prodotti in vendita. La spedizione dello smartphone, se acquistato in pre-ordine, avverrà a partire dal 10 maggio.

