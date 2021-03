Google avvia oggi il rollout di Chrome Beta 90 sul Play Store, portando sugli smartphone Android alcune novità: perlopiù si tratta di perfezionamenti “sotto il cofano”, ma vale la pena andare a scoprire tutti i cambiamenti in distribuzione per il browser, senza dubbio uno dei più utilizzati.

Novità aggiornamento Google Chrome Beta 90

Google ha promesso novità ogni mese per il suo browser, e a distanza di pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 89 ecco che avvia il rollout di Chrome Beta 90. Le novità sono quasi tutte “nascoste” e dedicate agli sviluppatori, mentre per quanto riguarda le funzionalità apprezzabili a prima vista dagli utenti non c’è molto di cui parlare.

Google introduce stime più realistiche dell’illuminazione per la Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Virtuale (VR), con una serie di miglioramenti per il CSS. Arriva poi un metodo più avanzato per l’acquisizione di video (e potenzialmente audio) MediaStream, oltre che una nuova opzione per facilitare l’aggiunta rapida di alcuni elementi ai video (come i sottotitoli o degli effetti particolari, ad esempio).

Chrome Beta 90 integra anche l’encoder AV1 nella versione desktop, pensato specificatamente per ottimizzare le videoconferenze con l’integrazione WebRTC: tra i benefici portati troviamo una migliore efficienza di compressione, l’abilitazione del video anche per gli utenti con banda molto ridotta (sotto ai 30 kbps) e significativi miglioramenti nell’efficienza della condivisione dello schermo. Per tutti i dettagli più tecnici potete consultare il Chromium Blog.

Come aggiornare Google Chrome Beta

Seguendo le tempistiche recenti, per la versione stabile di Google Chrome 90 si dovrà attendere circa un mese: se non avete paura di incorrere in qualche problema di instabilità e non volete attendere, sappiate che Chrome Beta può essere aggiornato attraverso il Google Play Store, seguendo il badge qui in basso. In alternativa potete installare manualmente l’APK seguendo questo link.

